O Cavinho está formando seu time no decorrer do Campeonato Paulista, o que tem prejudicado o desempenho

publicado em 28/05/2019

O atacante Agnaldo fez o único gol do Cavinho contra o Novorizontino no último sábado (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

O time sub-20 do Clube Atlé tico Votuporanguense per deu mais um jogo e segue em penúltimo no Grupo 1 do Campeonato Paulista da categoria. Na tarde do último sábado, na Arena Plínio Marin, o Cavinho perdeu para o Grêmio Novorizontino por 5 a 1. O CAV está formando seu time no decorrer da competição, o que tem prejudicado o desempenho.

A Alvinegra levou um gol logo no início do confronto. Jackson abriu o placar aos dois minutos. Aos 38, Vitinho fez mais um para os visitantes.

Já na segunda etapa, Adilson marcou o terceiro aos sete minutos. Aos 22, Luiz fez o quarto do Tigre. O único gol da Votuporanguense foi marcado aos 26 minutos pelo atacante Agnaldo. Aos 43, Daniel fechou o marcador: 5 a 1.

Com o resultado, o Cavinho mantém os quatro pontos e permanece na penúltima colocação da chave. A primeira partida do returno será sábado (1º), às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o Comercial, de Ribeirão Preto.