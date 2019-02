O atleta deve treinar nesta terça-feira (19) quando o elenco do CAV se reapresenta

publicado em 18/02/2019

Caio Mascarenhas deve treinar com o elenco nesta terça-feira (19) (Foto: Grêmio Anápolis)

Em busca de sair da situação complicada que está, o Clube Atlético Votuporanguense terá mais um reforço para o Campeonato Paulista da Série A2. Trata-se do lateral-esquerdo Caio Mascarenhas, de 22 anos.

Desde a saída de Matheus Destro para o Figueirense, ninguém se firmou na lateral-esquerda. Quem começou a A2 como titular na posição foi Thiago Pereira, no entanto, sem muito destaque. Posteriormente, Danilo Belão, que é lateral-direito, o ocupou a vaga. No elenco, a Alvinegra tem ainda o lateral-esquerdo Fernandinho.