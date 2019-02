Fora de casa, a Votuporanguense joga na noite desta quarta-feira pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 13/02/2019

Alberto Félix é o novo técnico da Votuporanguense, que enfrenta a Inter de Limeira (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

O Campeonato Paulista da Sé rie A2 chega a sua sétima ro dada e na noite desta quarta-feira, às 20h, o Clube Atlético Votuporanguense enfrenta a Inter de Limeira no Estádio Major José Levy Sobrinho, casa do adversário.

Apresentado na manhã de ontem, o novo treinador da Alvinegra, Alberto Félix, gostou muito da receptividade de todos no CAV e também da imprensa e torcedores. Ele acredita que esse ambiente de positividade será importante para tirar o time dessa situação incômoda. “É com esse otimismo que a gente chega, acreditando no trabalho, na força do grupo, que tem jogadores de muita qualidade”, falou.

Na visão do comandante alvinegro, no momento a questão é obter logo bons resultados para que a equipe volte a ter confiança. “Eu acredito que logo estaremos tirando o time dessa situação difícil e poderemos falar em briga pela classificação”, acrescentou.

O curto tempo de trabalho será um problema para Alberto. Ele disse saber que não será em um treinamento e algumas conversas que poderá colocar em prática o seu trabalho, por isso a intenção agora é manter o que era feito e aos poucos inserir suas ideias. O técnico analisa que o CAV não tem feito partidas ruins, porém não tem conseguido os resultados. “É um detalhezinho que vai fazer o nosso time encontrar o caminho da vitória”, comentou.

Em relação a forma do time jogar, o treinador destacou que gosta muito da conversa com os atletas: “como modelo de jogo e estilo de trabalho, eu prezo muito pelo diálogo. O futebol é muito dinâmico, então você precisa de muita informação para implementar no sistema do jogo. Não tenho um sistema preferido, só tenho a ideia de ter uma equipe equilibrada”.

Alberto apontou ainda que a Alvinegra já tem muitos aspectos bons deixados pelos técnicos Rafael Guanaes e Eduardo Souza. “Vamos tentar aproveitar as melhores e em poucos dias tentar implementar pensamentos da nossa filosofia para vir o resultado que não veio até agora”, explicou.

A Inter de Limeira tem oito pontos e ocupa a nona colocação. Sem vitórias, a Votuporanguense tem quatro pontos e está na 12ª posição na tabela.