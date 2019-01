Na estreia da Série A2, Juventus e CAV jogaram na manhã deste domingo (20) na Rua Javari

publicado em 20/01/2019

Juventus e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (20) na Rua Javari (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em partida que marcou a estreia da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2, o CAV empatou com o Juventus por 0 a 0 na manhã deste domingo (20) na Rua Javari, em São Paulo.

O CAV começou a partida com Bruno Pianissolla; Paulinho, Paulo Henrique, Renato Justi e Thiago Pereira; Alison, Ricardinho e Léo Aquino; Erick Salles, Léo Santos e Bruno Baio. O Moleque Travesso iniciou com Paulo Vitor; Thiaguinho, Robson, Diego Sacomam e Paulo; Alê, Douglas, Medina, Moisés e Cesinha; Adilson.

O Juventus chegou com perigo após cobrança de escanteio aos 13 minutos em cabeçada de Medina. A resposta da Alvinegra foi aos 18 minutos. Bruno Baio cortou o zagueiro, chutou e a bola passou perto do gol. Aos 40 minutos, o goleiro Paulo Vitor fez uma grande defesa depois de chute forte de Léo Santos. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

A segunda etapa começou com o time da capital assuntando. Adilson chutou e Bruno Pianissolla fez boa defesa aos quatro minutos. Aos 12 minutos, Bruno Baio se antecipou à zaga, cabeceou e a bola passou muito perto. Em contra-ataque rápido, Dudu recebeu, chutou, mas o arqueiro do Juventus defendeu. Aos 24 minutos, Bruno Pianissolla salvou o CAV depois de chute forte de Cesinha. Já nos acréscimos, Alê assuntou em chutou forte que passou do lado direito da meta da Votuporanguense.