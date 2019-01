A 94ª corrida internacional de São Silvestre teve participação dos atletas de Votuporanga; Prefeitura auxiliou cedendo transporte para os atletas

publicado em 03/01/2019

Realizada na região central da cidade de São Paulo no dia 31 de dezembro de 2018, a prova contou com circuito de 15 km no total (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Das 30 mil vagas disponíveis para a São Silvestre, corrida mais tradicional do Brasil, 15 foram ocupadas por votuporanguenses. Realizada na região central da cidade de São Paulo no dia 31 de dezembro de 2018, a prova contou com circuito de 15 km no total.

Os resultados votuporanguenses foram expressivos, com destaque para Karina Franzin, que ficou em 105º lugar na classificação geral, na sua categoria.

Entre os mil primeiros colocados, os demais resultados foram: Miriam Rodrigues Araujo (595º na classificação geral) e Mara Costa (690º). Também obtiveram boa colocação, Daniel Moretti (1311º), Genivaldo Evangelista (1811º), João Catarim Henrique (1956º), Silvio Natal Bocato (2095º), Jose Roberto Medalha (2125º), Mauricio Padilha (2170º), Andre Luiz (2965ª), Adair Dias, (5825º), Antonio Matão (7607º), Lucas Teixeira (7631º), e Douglas Lisboa (15584º).

Na oportunidade, a equipe de atletas agradeceu o transporte cedido pela Prefeitura, por intermédio da Secretria de Esportes e Lazer.