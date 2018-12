O meia canhoto, de 26 anos, sofreu uma fratura no pé esquerdo e a recuperação durou aproximadamente cinco meses

publicado em 22/12/2018

Recuperado de uma fratura no pé esquerdo, o meia Mário Augusto voltou a treinar com bola na Votuporanguense (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Ele não é uma das caras no vas do Clube Atlético Votuporanguense, mas bem que poderia ser, já que nunca atuou pela Alvinegra. Agora, recuperado de uma fratura no pé esquerdo, Mário Augusto volta a treinar com bola após cinco meses de recuperação.

Hoje, depois de um longo período parado, o meia contou que o sentimento é de alívio. A recuperação, acrescentou, foi uma batalha de bastante dor, porém “tudo tem um preço”. Ele lembra que jogadores estão propensos a situações como essa. “Agora eu só tenho a agradecer a Votuporanguense, que me deu total apoio, ao fisioterapeuta Thiago, aos médicos que fizeram a cirurgia. Meu sentimento é de alívio e gratidão”, falou.

O atleta revelou que durante a recuperação muitos questionamentos passaram pela cabeça dele. “A gente pensa em tudo, fica procurando motivo daquilo estar acontecendo, queremos explicação, mas Deus sabe de todas as coisas”, disse o jogador, que buscou forças com a família. “Me agarrei a Deus, e as pessoas que me querem bem me deram muita força. Busquei forças e, graças a Deus, estou de volta”, destacou.

Questionado sobre a pré-temporada, Mário revelou que o período está sendo ótimo e que ele está dando o máximo possível nos treinamentos. “Está sendo ótimo para mim e para o grupo, então vamos chegar fortes nas competições”, resumiu.

O jogador garantiu que as expectativas para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 e da Copa do Brasil são as melhores possíveis. Na visão dele, o elenco é bastante comprometido e quem chega agrega no trabalho. “É um grupo trabalhador e vamos chegar fortes nessas competições para fazer história mais uma vez”, comentou.

