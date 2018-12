Depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal, o CAV venceu a Ferroviária nos pênaltis e conquistou o título da Copa Paulista 2018

publicado em 02/12/2018

Erick Salles fez o gol do CAV no tempo normal (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal, o CAV venceu a Ferroviária nos pênaltis e conquistou o título da Copa Paulista 2018. Renato Justi marcou a última cobrança. A final foi disputada neste domingo (2) na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com a implacável lei do ex, a Ferroviária abriu o placar aos 28 minutos. Em boa jogada pela esquerda, Léo Arthur dá um bom passe para Felipe Ferreira, que cruza rasteiro e Tom apareceu para completar: 1 a 0. Tom já vestiu a camisa do CAV.

Aos 32, após bobeada da zaga, Léo Aquino ficou cara a cara com o goleiro do Ferrinha, mas Gabriel Leite fechou bem e defendeu o chute do meia da Alvinegra.

A Votuporanguense empatou aos 45 minutos. Sávio cruzou da direita, Bruno Baio não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para Erick Salles que, sozinho, tocou no canto superior esquerdo de Gabriel Leite: 1 a 1.

Já na segunda etapa, aos 5 minutos, depois de cruzamento da direita, Felipe Ferreira desviou de barriga, e a bola ficou fácil para o goleiro do CAV, Bruno Pianissolla. Na sequência, Paulo Henrique salvou o CAV quase em cima da linha. Após bate-rebate na área, Tom finalizou forte, mas o zagueiro tirou.

Depois de salvar, Paulo Henrique quase faz um gol contra aos 21 minutos. Ele desviou de carrinho e a bola bateu na rede pelo dado de fora. Aos 33, Ricardinho cobrou falta pela direita, Matheus Destro subiu livre, porém desviou para fora.

Aos 38, Léo Santos, do CAV, que entrou no segundo tempo, recebeu pela esquerda, cortou para a direita e chutou para fora.

O público foi de 12.224 pessoas para uma renda superior a R$ 101 mil.

Pênaltis

Ricardinho (CAV) – 0 x 1

Tom (AFE) – 1 x 1

Bruno Baio (CAV) – 1 x 2

Felippe Mateus (AFE) – 2 x 2

Léo Aquino (CAV) – 2 x 3

Higor Meritão (AFE) – 3 x 3

Paulo Henrique (CAV) – 3 x 4

Arthur (AFE) – 3 x 4