Equipes da Prefeitura/Assary-Unifev vencem dois torneios e se preparam para o Nacional do Uberlândia Praia Clube, no dia 11 de outubro

publicado em 05/10/2018

Vôlei feminino conquista títulos para Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O vôlei feminino de Votuporanga sob o comando do técnico Marcio Fukuiama segue representando muito bem a cidade. No último fim de semana, equipes da Prefeitura/Assary-Unifev venceram dois torneios, o Aberto Master do Clube de Campo Monte Líbano e a Série Prata da Liga Desportiva Regional (LDR), todos em Rio Preto.

No sábado (29/9), a equipe conquistou a medalha de ouro no Aberto do Monte Líbano após derrotar, na partida final, a forte equipe do Automóvel Clube de Rio Preto por 2 sets a 1, com parciais de 23x25, 25x19 e 15x10 em 1 hora e 20 minutos de partida. A equipe atuou com as atletas Ronyse, Aila, Manu, Jéssica, Jôse, Ju Molina e Francine. Além do time de Votuporanga, participaram do torneio duas equipes do Automóvel Clube e uma do Monte Líbano.

Série Prata da Liga Regional

No domingo (30/9), a equipe B da Prefeitura/Assary-Unifev disputou a grande decisão da Liga Desportiva Regional (LDR) na Série Prata, e conquistou o título após uma partida emocionante contra a equipe de Catanduva que durou mais de 2 horas. O placar da vitória ficou em 3 sets a 2 com parciais de 24x26, 25x14, 22x25, 25x10 e 15x10 no tie-break.

A equipe votuporanguense atuou com as atletas Márcia (líbero), Franhan, Dani (capitã), Eliane, Bruna, Ju Munhoz, Jandira, Cíntia, Lurdinha e Valdirene.

Também foram premiadas como melhores atletas da competição as votuporanguenses Márcia (melhor líbero) e Eliane (melhor jogadora).

A competição teve início no mês de abril com jogos realizados aos domingos no Ginásio Montanhez, em Rio Preto.

Torneio Nacional do Uberlândia Praia Clube

Na próxima semana, as jogadoras do técnico Marcio Fukuiama terão outro grande desafio pela frente. Na quinta-feira (11/10), a equipe Master 45+ viaja para Uberlândia-MG, onde disputará uma das mais importantes competições master do país, o Torneio Nacional do Uberlândia Praia Clube. A competição contará com mais de 30 equipes do país nas categorias 35+, 40+, 45+, 50+ e 55+.

O Clube Mineiro tem como equipe principal a atual campeã da Superliga Feminina de Vôlei e conta em seu elenco com atletas bicampeãs olímpicas, entre elas, Fernanda Garay e Fabiana Claudino, além das atletas norte-americanas Carl Loyd e Nicole Fawcett.

O Torneio deve contar também com a participação de várias atletas da atual Seleção Brasileira, que atualmente se encontram no Japão representando o Brasil no Campeonato Mundial 2018, entre elas, Fernanda, Rosamaria, Carol e a líbero Suéllen.