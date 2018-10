O primeiro jogo do CAV nas quartas de final da Copa Paulista 2018 será no sábado (27) na Arena Plínio Marin

publicado em 20/10/2018

Atibaia e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (20) (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em partida que tinha tudo para ser muito sem graça, na tarde deste sábado (20), a Votuporanguense virou após estar perdendo de 2 a 0, venceu o Atibaia e enfrentará o Taubaté no mata-mata da Copa Paulista 2018. O jogo, disputado em Rio Claro, terminou em 3 a 0 para o CAV.

Depois de minutos sem emoção e chances de gol, o mandante abriu o placar. Após cobrança fechada de escanteio do lado esquerdo, Mineiro cabeceou sozinho, quase dentro do gol, para fazer 1 a 0 Atibaia aos 22 minutos.

Aos 35, Léo Aquino chutou de longe, de canhota, mas o goleiro Ariel encaixou. Aos 41, Gabriel, do Atibaia, recebeu bom passe na entrada da área pelo lado direito, porém pegou muito mal na bola, que foi longe do gol.

Mais uma vez Léo Aqui chutou com perigo, desta vez colocado, de fora da área, e Ariel fez bonita defesa de mão trocada.

Sob um “sol de rachar” em Rio Claro, o primeiro tempo foi bastante morno e com raras boas oportunidades de gol.

Já na segunda etapa, João Marcos puxou para a esquerda e chutou forte, mas Ariel pegou em dois tempos.

O Atibaia ampliou aos nove minutos. Felipe chutou forte do lado esquerdo, e o goleiro do CAV, Bruno Pianissolla, falhou, rebatendo para frente. A bola sobrou para Mineiro que cruzou para Mascote, livre, apenas tocar para o gol aberto.

Com mais um chute de Léo Aquino a Votuporanguense diminuiu. Desta vez, ele arriscou da parte central, também de fora da área, a bola foi no alto, no canto esquerdo de Ariel, aos 17 minutos: 2 a 1.

Aos 32 minutos, a Alvinegra empatou. Em cobrança de falta central, Léo Aquino levantou a bola, e o atacante Rodolfo Valadares foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou, rasteiro, no meio do gol: 2 a 2.

Na sequência, o CAV teve a chance da virada. Depois de boa arrancada de Luís Guilherme, ele passou para Léo Aquino, que chutou forte, mas em cima de Ariel, que rebateu.

A Votuporanguense virou o jogo aos 43 minutos. Em jogada pelo meio, a bola foi passada para Luís Guilherme, que não conseguiu dominar, mas João Marcos estava livre e chutou de primeira, de direta, para marcar: 3 a 2.