Competição será na quadra poliesportiva do Campus Centro, no dia 19 de outubro, das 13h às 17 horas

publicado em 03/10/2018

Colégio Unifev realiza 2ª edição do Campeonato Aberto de Handebol Feminino (Foto: Unifev)

O Colégio Unifev realizará, no próximo dia 19 de outubro, a 2ª edição do Campeonato Aberto de Handebol Feminino. O evento esportivo será na quadra poliesportiva do Campus Centro, das 13h às 17 horas, e é aberto às alunas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio das escolas públicas e particulares de Votuporanga.

A competição é coordenada pelo Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior e organizada pelas alunas da 3ª série do Ensino Médio. “O projeto é dado em sala de aula como tarefa pedagógica e as estudantes organizam as regras, cronograma de jogos e as inscrições. Alunos do curso de Educação Física da UNIFEV também participarão da atividade, desempenhando funções de arbitragem”.

Para o professor, o campeonato tem como objetivo reunir estudantes por meio do esporte, focando na transmissão de valores e na importância do fair play (jogo justo).