publicado em 05/05/2018

Os jogos foram realizados na manhã deste sábado (5) ontem na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em mais uma rodada do Campeonato Paulista das categorias de base, as equipes sub-15 e sub17 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) entraram em campo na manhã deste sábado (5) na Arena Plínio Marin contra o Catanduva.

Na primeira partida, às 9h, os garotos da sub-15 empataram em 1 a 1. Na sequência, às 11h, o sub-17 da Alvinegra foi goleado por 4 a 0.

A Votuporanguense, que é comandada pelo técnico Murilo Lopes, volta a campo no sábado (12), no Estádio Benedito Teixeira, São Jose do Rio Preto, contra o América.