Todos os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga chegaram nas finais de suas provas

publicado em 07/05/2018

Atletas do Centro de Formação fizeram parte da Seleção Regional que disputou o Troféu Kim Mollo (Foto: Centro de Formação)

Um bom desempenho. É assim que o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga avalia a participação da equipe no Troféu Kim Mollo. Todos os nadadores do time chegaram nas finais de suas provas. A competição, que é o Campeonato Paulista de Seleções, foi realizada sábado (5) e domingo (6) em Mococa.

Loiane Gomes, Maria Eduarda, Enzo Rodrigues, Luiz Trevissan, Heitor Napolitano, Amanda Souza, Diego Nakabashi, Davi Dos Santos, Ghianny Gabriely e Bruno Borghetto representaram a equipe do Votuporanga e foram titulares da Seleção Regional no Troféu Kim Mollo.

Para estar na Seleção Regional, os atletas do Centro de Formação participaram da seletiva da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), que ocorreu em Ribeirão Preto. A equipe levou 28 atletas para a competição e conquistou 33 medalhas, sendo 11 ouros, 10 pratas e 12 bronzes.

Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, destacou que os nadadores demonstraram muito empenho e raça no torneio. “Foi muito bom. É sempre excelente estarmos em uma competição com esse nível altíssimo. A nossa avaliação é positiva”, comentou.

Xaninho ressaltou que o nível dos nadadores e de todo o torneio foi surpreendente, algo que poucas vezes foi visto no Troféu Kim Mollo. “O campeonato foi sensacional e diversas marcas foram batidas. Um nível incrível”, apontou.

A boa participação da equipe resulta em ótimas expectativas para os torneios futuros, principalmente os que estão mais próximos: Paulista e Brasileiro. “O fato de irmos bem no Kim Mollo também nos motiva para as competições que estão por vir, então seguimos treinando forte”, falou.