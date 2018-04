O clube recebe certificado na Secretaria Estadual de Esportes e poderá captar recursos do ICMS para investir nas categorias de base

publicado em 18/04/2018

Certificado: Mineiro, Dimas Travesso, Edilberto Fiorentino e Paulo Ivalde na Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs dirigentes do CAV trouxeram uma boa notícia para o Clube Atlético Votuporanguense: agora o time poderá captar recursos do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) para investir nas categorias de base.O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, acompanhado pelo presidente da Associação Atlética Brisas Suaves, Edilberto Fiorentino, o Casquinha, e o diretor do CAV, Paulo Ivaldi, estiveram na Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude anteontem. Na oportunidade, eles participaram de uma reunião com o coordenador de Esportes da Secretaria, Dimas Travesso, e retiraram o certificado de incentivo ao desporto referente ao projeto Futuros Craques, aprovado pelo governo por meio da Secretaria Estadual de Esportes.Agora, a Associação pode captar o valor do projeto através de 3% do ICMS que as empresas dentro do Estado de São Paulo pagam durante seis meses, recursos que serão aplicados no futebol amador, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Os recursos podem ser aplicados em materiais esportivos, alimentação, transporte, arbitragens, professores (técnicos) e hotéis. “Este projeto vem fortalecer e auxiliar financeiramente nossa Votuporanguense, proporcionando o acesso ao futebol pra 200 atletas das categorias citadas disputando o Campeonato Paulista”, comentou Paulo Ivaldi.