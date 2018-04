O CAV poderá captar recursos do ICMS para investir na base; a iniciativa ajudará o clube a arcar com as despesas

publicado em 19/04/2018

O dirigente observou que agora começa o segundo passo: a captação dos recursos para o clube (Foto: Unifev)

Daniel Castro

Agora que o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) poderá captar recursos do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) para investir nas categorias de base, a expectativa é que o projeto para a formação de jogadores envolva cerca de 150 garotos de Votuporanga e região.

Nesta semana, na Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, o CAV retirou o certificado de incentivo ao desporto referente ao projeto Futuros Craques aprovado pelo governo por meio da Secretaria Estadual de Esportes. Agora, será possível captar o valor do projeto através de 3% do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) que as empresas dentro do Estado de São Paulo pagam durante seis meses. Os recursos serão aplicados no futebol amador, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Os recursos podem ser aplicados em materiais esportivos, alimentação, transporte, arbitragens, professores (técnicos) e hotéis.

O presidente do CAV, Marcelo Stringari, destacou que é muito importante a aprovação da lei de incentivo porque o clube sempre teve a intenção de fazer um projeto para além de revelar jogadores, ser uma iniciativa social. “Esse projeto vai nos ajudar a custear um pouco das despesas. Assim, além de tentar formar um jogador, estaremos com 150 garotos trabalhando com futebol, jogando futebol e saindo das ruas”, comentou. Ele lembrou que os garotos serão de Votuporanga e região.

O dirigente observou que agora começa o segundo passo: a captação dos recursos. Ele explicou que a Alvinegra precisará da colaboração das empresas. Conforme Marcelo, do ICMS que a empresa paga, ela poderá destinar 3% para a Votuporanguense. “Aí nós conseguimos os recursos para investir nas categorias de base. É muito importante para o CAV esse projeto aprovado”, concluiu.