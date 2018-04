Devido atrasos de repasses do Governo Federal, o engenheiro da J.A. Tineli Marques e Cia Ltda afirmou que pode haver atrasos na entrega da obra

publicado em 20/04/2018

De acordo com o engenheiro, a obra teve início em outubro do ano passado e 40% da obra foi concluída até o momento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brA obra de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin, que estava prevista para ser entregue até o dia 29 de junho deste ano, pode não ser concluída dentro do prazo. A afirmação é do engenheiro da J.A. Tineli Marques e Cia Ltda, responsável pela obra, Juliano Tineli Marques, em entrevista ao A Cidade.De acordo com o engenheiro, a obra teve início em outubro do ano passado e foi 40% concluída até o momento, sendo que foram feitos os pilares e, atualmente, está sendo realizada a estrutura da cobertura. Posteriormente, começarão os serviços da iluminação do local.“Estamos a todo vapor para entregar dentro do prazo legal. Porém, tivemos atrasos por conta da chuva e dos repasses do Governo Federal, que atrasaram cerca de dois meses. Estamos dentro do cronograma, mas não tem como precisar que vai ser dentro do prazo a entrega da obra”, afirmou Juliano Tineli Marques.De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, a ordem de serviço da obra foi assinada em julho do ano passado e conta com investimento de cerca de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,870 milhão de recursos do Governo Federal, conquistados por intermédio do Deputado Federal Fausto Pinato e do atual prefeito João Dado, quando exercia atividade parlamentar. O recurso restante é de contrapartida do Município.“A benfeitoria proporcionará mais conforto para o público assistir aos jogos sediados na Arena, já que toda a arquibancada paralela ao campo receberá a cobertura.A obra é uma das propostas de governo do prefeito João Dado”, afirmou o Executivo.