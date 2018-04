Sub-15 e sub-17 da Alvinegra enfrentam Rio Preto, no Anísio Haddad, em mais uma rodada do Campeonato Paulista

publicado em 21/04/2018

Os times sub-15 e sub-17 do CAV jogam na manhã de hoje em São José do Rio Preto (Foto:Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs times sub-15 e sub-17 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) voltam a campo na manhã de hoje em mais uma rodada do Campeonato Paulista das categorias. O adversário é o Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Os mais novos entram em campo às 9h. Logo em seguida, às 11h, ocorre o duelo dos garotos da categoria sub-17.Serão as segundas partidas do CAV na competição. A estreia ocorreu no último dia 7, contra o Barretos, na Arena Plínio Marin. Os mais novos empataram por 0 a 0. Já os garotos da sub-17 venceram por 3 a 1. Cauam, Isaque e Luis Henrique marcaram para o CAV. A Votuporanguense folgou no último final de semana e volta a jogar hoje.De acordo com o técnico do CAV, Murilo Lopes, as expectativas para a rodada de hoje são ótimas e as equipes estão focadas para realizar grandes partidas. “Queremos voltar com vitórias de Rio Preto”, comentou.O comandante alvinegro lembrou que a Alvinegra, com a folga na tabela no final de semana passado, teve mais tempo para treinar, o que certamente ajudará o CAV a estar mais preparado para os duelos contra o Jacaré. O treinador contou que as equipes adversárias foram formadas há quatro meses para o Paulista, além de jogarem em casa. “Mesmo assim, estamos mais fortalecidos para enfrentar essa batalha e eu acredito muito nas vitórias”, concluiu.