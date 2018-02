Daniel Castro

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) arran cou o empate no fim do jogo contra a Portuguesa na manhã deste sábado (10), na Arena Plínio Marin, pelo Campeonato Paulista da Série A2. Em jogo de arbitragem polêmica, o placar final foi 2 a 2.

Fernandinho, de pênalti, e Raul marcaram para a Lusa. Gabriel, contra, e Fio, de pênalti, anotaram para a Alvinegra. O gol do empate foi marcado aos 50 da segunda etapa. Os dois pênaltis da partida marcados pelo árbitro Marcio Henrique de Gois, após análise das imagens, foram considerados inexistentes.

Aos 16 minutos, Nathan tentou surpreender o goleiro e chutou direto para o gol, mas João Lopes encaixou. Aos 19, Fernando viu Vitor Prada adiantado e arriscou de antes do meio de campo, no entanto errou o alvo. Aos 20 minutos, Luizinho teve boa oportunidade na frente do goleiro, mas chutou em cima de Vitor.

Aos 23, após cruzamento o árbitro entendeu que a bola bateu no braço de Ricardinho, que deslizou de carrinho, e marcou pênalti. Fernandinho cobrou no meio do gol, e Prada pulou para o lado esquerdo. No intervalo, meio-campista Ricardinho negou que a bola tenha tocado em seu braço.

Já aos 29 minutos, em contra-ataque fatal, Raul saiu na cara do goleiro e tocou na saída de Vitor Prada para marcar o segundo da Lusa. A resposta do CAV veio aos 32, Adriano Paulista cruzou do lado esquerdo, a bola bateu no peito do zagueiro Marco e entrou: 2 a 1 para a Lusa.

Aos 40 minutos, após cruzamento do lado direito, Adriano Paulista chutou de primeira e o arqueiro da lusa fez grande defesa. O meia do CAV estava muito próximo ao gol e chutou a queima roupa. No último lance da primeira etapa, Elvinho cruzou e Nathan cabeceou para fora.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos Adriano Paulista chutou cruzado, porém a bola desviou na defesa e saiu. Aos 19, em contra-ataque, a Lusa teve uma boa oportunidade. Na frente do goleiro, Franklin chutou na rede pelo lado de fora.

A segunda etapa foi dominada pela Votuporanguense, que pressionou a todo momento. Em cobrança de escanteio de Ricardinho, a bola desviou no defensor da Lusa, e o goleiro defendeu com o rosto. Aos 43 minutos, Ricardinho tentou colocar no canto, mas o goleiro desviou.

Nos acréscimos, aos 50 minutos, o juiz marcou pênalti para a Alvinegra. Fio bateu no lado direito do goleiro, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. O jogo acabou em 2 a 2.

Logo após a partida, o técnico da Alvinegra, Rafael Guanaes, conversou com a reportagem da Cidade FM. Questionado sobre a nota que ele daria para a sua equipe, o treinador respondeu que avalia com um 6,5 o desempenho geral e 9 pela garra e vontade da equipe.

