Cleidson, Jairo e Felipe ainda não sabem se terão condições de jogar contra a Portuguesa depois de amanhã, na Arena

publicado em 08/02/2018

Jairo, Felipe e Cleidson em treinamento físico na manhã de ontem; atletas ainda não sabem se poderão jogar sábado (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

O treinador do CAV (Clube Atlético Votuporan guense), Rafael Guanaes, ainda não sabe se poderá contar com lateral-esquerdo Cleidson, o volante Jairo e com o centroavante Felipe para o jogo de depois de amanhã contra a Portuguesa, na Arena Plínio Marin.

Em conversa com a imprensa na tarde de ontem, o fisioterapeuta da Votuporanguense, Aliston Jones, disse estar contente porque o Departamento Médico vem realizando um ótimo trabalho e conseguindo recuperar os atletas rapidamente.

De acordo com o fisioterapeuta, Cleidson, Jairo e Felipe estão na fase de transição da preparação física. Ele acredita que o lateral-esquerdo está em melhores condições para a partida contra a Portuguesa. Já o volante e centroavante precisarão ainda reforçar a parte física. “Do mais, está tudo indo bem: pequenas dores, que são normais para atletas, porém nada mais grave”, falou.