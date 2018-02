Técnico da Alvinegra, Rafael Guanaes, conversou com a Cidade FM e destacou os pontos positivos da sua equipe

publicado em 06/02/2018

A Votuporanguense soma 9 pontos e ocupa a sétima posição no Campeonato Paulista da Série A2 (Fotos: Rafael Nascimento/CAV)

Após a boa vitória contra o Penapolense, então vice- líder do Campeonato Paulista da Série A2, não faltaram elogios ao CAV (Clube Atlético Votuporanguense). Em conversa com a Cidade FM depois do apito final, o técnico da Alvinegra, Rafael Guanaes, elogiou a postura e a evolução da sua equipe.

Na manhã do último domingo, no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis, o CAV venceu o Penapolense por 2 a 1. O volante Daniel, aos 31 minutos do primeiro tempo, e o meia Adriano Paulista, aos 47 também da primeira etapa, fizeram os gols da vitória. Já no segundo tempo, nos acréscimos, aos 46 minutos, Copete descontou para o Penapolense.

Na avaliação do treinador, o CAV fez um bom jogo e controlou as ações durante praticamente todo o duelo e só tomou sufoco no fim por circunstâncias normais de uma partida. “Poderia, inclusive, ser um placar mais elástico. Os jogadores estão de parabéns porque eles executaram perfeitamente o que nós visualizamos. Fizemos sim um grande jogo e são três pontos muito importantes”, comentou.

O comandante da Alvinegra destacou a importância de vencer fora de casa, ainda mais um adversário bastante qualificado e que estava na vice-liderança. Ele lembrou que o duelo é um clássico regional e isso foi passado para os atletas. “Graças a Deus funcionou, então damos parabéns nesse momento que nós fomos bem”, disse.

Rafael entende que está se desenhando uma boa equipe, que está em evolução, e no jogo em Penápolis quase tudo deu certo. Ele ressaltou que o crescimento do CAV é fundamental, uma vez que o campeonato segue e conta com adversário fortes e que também estão em evolução. “Hoje, só tenho que agradecer a Deus e aos jogadores por todo o trabalho que vem sendo realizado, o que mostra que estamos em um bom caminho”, falou.

Questionado sobre a atuação do meia Adriano Paulista, o técnico fez elogios ao jogador, que, conforme ele, tem mostrado a mesma postura quando sai jogando ou não. Outro elogiado foi o volante Daniel. “Muitas vezes ele não aparece bastante para vocês, mas o Daniel é extremamente inteligente e joga inteiramente para a equipe”, apontou.