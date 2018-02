De acordo com comandante da Alvinegra, o time teve excelente volume de jogo na primeira etapa

publicado em 15/02/2018

O técnico do CAV voltou a frisar que o objetivo do time na Série A2 segue sendo a classificação para as semifinais (Foto: Rafael Nascimento)

Fábio Ferreira

Logo após a partida, no microfone da Cidade FM, o técnico Rafael Guanaes, da Votuporanguense, admitiu frustração com o empate de 1 a 1. “Saio decepcionado, especialmente pela performance da equipe no primeiro tempo, que poderia ter virado 3 ou 4 a 0 no placar para a gente”, analisou o treinador.

De acordo com comandante da Alvinegra, o time teve excelente volume de jogo na primeira etapa, mas no segundo tempo “inexplicavelmente” encolheu e trouxe o adversário para o campo do CAV. “Logo depois que eles empataram, ainda tivemos chances de vencer, mas pesou o lado psicológico e emocional. Estamos aprendendo durante a competição e foram duas oportunidades que deixamos passar (empates contra Portuguesa e Rio Claro). Agora é buscar pontos fora de casa”, completou.

Apesar do resultado não ter sido o esperado, o técnico do CAV voltou a frisar que o objetivo do time na Série A2 segue sendo a classificação para as semifinais. “Acredito que nas partidas que fizemos diante de adversários fortes tivemos imposição de jogo e grandes momentos. Por isso a gente ainda sonha na competição. Temos 24 pontos para disputar em oito jogos e vamos buscar dar o nosso melhor”, comentou.

Sobre a perda do zagueiro Jorge Miguel, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo, o treinador comentou que confia nos atletas que estarão disponíveis. “Teremos o João Victor de volta e o próprio Paulo Henrique fez uma grande partida hoje (ontem). Os três vem de uma boa sequência e qualquer um deles dá conta do recado”.

O técnico também projetou que não deverá ter problemas no Departamento Médico para escalar o time para as próximas partidas. “O pior momento de lesões de alguns jogadores já passou, agora minha expectativa é que o time continue crescendo”, concluiu.

Jogadores

A caminho do vestiário, jogadores da Votuporanguense também passaram pelo microfone da 94,7 Cidade FM e lamentaram o empate depois de um bom primeiro tempo. “São muitos altos e baixos. Nossa conversa tem sido para buscarmos um pouco mais de equilíbrio em alto nível. É isso que estamos nos cobrando todos os dias”, falou o meia Ricardinho.