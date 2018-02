O prefeito João Dado recebeu em seu gabinete diversos paratletas medalhistas votuporanguenses que são promessas de destaque na 62ª edição dos Jogos Regionais, que acontece este ano em Votuporanga, entre os dias 16 e 29 de julho. Na ocasião, o prefeito estava acompanhado de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho; do secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha; e do professor Cacau Maranho.

Praticantes de arremesso de peso e lançamento de disco, os atletas contaram um pouco para o prefeito sobre a rotina de seus treinamentos. “São pessoas extremamente esforçadas e dedicadas ao que fazem. Exemplos de vida e de determinação para todos nós”, disse João Dado.

O professor Cacau Maranho disse que devido ao comprometimento da Prefeitura em manter os treinamentos, a equipe vem aumentando nos últimos anos. “Começamos com três pessoas e estamos com 14 medalhistas. A tendência é aumentar o grupo já que estamos nos aproximando da competição. Ainda não temos atletas de pista, só arremessos e lançamentos; e também não temos atletas com deficiência visual e auditiva, só física”, explicou.

O paratleta Irio Barbosa Junior, que apresentou diversas medalhas conquistadas em suas disputas, agradeceu o apoio oferecido pela Prefeitura e a dedicação do professor a todos os participantes. “Somos gratos ao carinho e esforço de todos que nos apoiam, principalmente a Prefeitura, Secretaria de Esportes e o Cacau. Graças a esse apoio, conseguimos reunir todo esse pessoal. Estamos treinando e fazendo o máximo possível para trazer medalhas para Votuporanga”.

O secretário de Esportes e Lazer aproveitou a ocasião para reforçar e convidar toda a população para acompanhar as competições que acontecerão em julho. “Será uma grande oportunidade de conhecer e torcer por essas pessoas tão dedicadas. Essa turma com certeza vai nos trazer muitas medalhas”.