Profissional é reconhecido pela vasta experiência no ensino ao futebol a milhares de jovens e crianças de Votuporanga

publicado em 02/02/2018

O prefeito João Dado prestou uma homenagem especial ao professor da Secretaria de Esportes e Lazer, Sidnei Barbosa Santana, conhecido como Pigmeu (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado prestou uma homenagem especial ao professor da Secretaria de Esportes e Lazer, Sidnei Barbosa Santana, conhecido como Pigmeu. O prefeito recebeu o professor em seu Gabinete, na tarde desta sexta-feira (2/2), acompanhado pelo secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho.Há 30 anos ensinando crianças e jovens de Votuporanga, o profissional é reconhecido na cidade por garimpar talentos que hoje fazem parte de grandes clubes de outras cidades, estados e até mesmo países. “Mais que isso é a oportunidade que o professor oferece, através do esporte, de milhares de crianças e jovens trilharem por caminhos do bem. Sabemos que o esporte tem essa magia de atrair a atenção e energia das nossas crianças, além de ajudar na disciplina e no crescimento saudável dos nossos pequenos”, disse o prefeito João Dado.De segunda a segunda o professor ensina técnicas do futebol de campo e de salão há cerca de 80 crianças e jovens se revezando entre o Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco”, no bairro Chácara das Paineiras; e o Complexo Esportivo “Prof. Luiz Carlos Toloni”, no Jardim Residencial do Prado, ao lado do Complexo Esportivo “Mário Covas”.Por meio de sua influência no meio esportivo, Pigmeu já recrutou diversos atletas votuporanguenses para grandes times. A situação mais recente ocorreu neste mês, quando a equipe de futebol da Prefeitura, coordenada pelo professor, viajou para o estado do Rio de Janeiro onde participou de um torneio quadrangular no distrito de Xerém, na cidade Duque de Caxias, enfrentando os times Barcelona, Tigres e Duque de Caxias, da 1ª Divisão Carioca.A maior conquista, no entanto, ficou reservada para o final do certame, quando cinco atletas da delegação foram convidados para jogar no futebol carioca, o que pode representar o primeiro contrato profissional de suas carreiras."Nossos garotos Rafael e Ezequiel, nascidos no ano de 2000, foram convidados para treinar no Duque de Caxias. Já os atletas Anderson, Wesley e Iago já devem assinar contrato com o Barcelona carioca. Ainda merece destaque a aprovação do Ezequiel no Tigres”, comemorou Pigmeu. “Logo após o Carnaval, todos eles se apresentarão no Rio de Janeiro”, completou.Entre os jogadores selecionados, Rafael é goleiro, Anderson é lateral esquerdo, Wesley é atacante, Ezequiel é meia-esquerda e Iago é meia-direita.