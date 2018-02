Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Mirassol e CAV (Clube Atlético Votuporanguense) fizeram um jogo treino na tarde de ontem, em Mirassol. O time da casa, que está na Série A1 do Campeonato Paulista, levou a melhor e venceu por 3 a 2.

Os gols do Leão foram marcados pelo meia atacante Xuxa (2) e pelo atacante André Luís. Já a Alvinegra fez com zagueiro Paulo Henrique e com o atacante Robinho.

Participaram do jogo os atletas que não jogaram a última partida, contra a Penapolense. O duelo foi disputado em dois tempos de 40 minutos. O Mirassol começou com Ygor Vinhas (Matheus Aurélio); Guilherme Castilho (Sueliton), Edimar, Wellington e William Simões; Dijavan, Luis Oyama, Dalberto e Xuxa; André Luís (Lucas) e Zé Roberto.