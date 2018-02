Interessados pelo futebol de campo devem se apresentar neste sábado (3/2) e domingo (4/2); inscrições para o futsal iniciam na segunda-feira (5/2)

publicado em 02/02/2018

Estão abertas as inscrições para crianças e jovens interessados em participar dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informa que estão abertas as inscrições para crianças e jovens interessados em participar dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, representando as equipes de Votuporanga nas modalidades masculinas de futsal e futebol de campo.Meninos nascidos entre os anos de 1997 e 2003 interessados em competir pelo futebol de campo devem se apresentar, neste sábado (3/2) e domingo (4/2), às 9h, no gramado do Complexo Esportivo “Prof. Luiz Carlos Toloni”, localizado no Jardim Residencial do Prado, na avenida Joaquim José de Morais, entre as ruas Joaquim Inácio Nogueira e Sebastião de Lima Braga, ao lado do Complexo Esportivo “Mário Covas”.Já os garotos nascidos entre os anos de 1998 e 2003 interessados em competir pelo futsal devem comparecer ao Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco”, na próxima semana, de segunda (5/2) a sexta-feira (6/2), sempre às 19h. O espaço fica localizado na rua Rio Grande, nº 2057, na esquina com a rua Canadá, no bairro Chácara das Paineiras.Também seguem abertas as inscrições para as escolinhas de futsal da Prefeitura de Votuporanga, voltadas para crianças e jovens na faixa etária dos 5 aos 12 anos.As matrículas podem ser feitas às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 17h30, no Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco”.As aulas são administradas por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e obedecem a um calendário específico, acontecendo durante toda a semana, nos períodos da manhã e da tarde, com estruturação por idade."A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado por pais ou responsáveis legais, apresentando um documento de identidade, que pode ser a certidão de nascimento ou o RG", informa o professor Sidney Santana, o Pigmeu.Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, no CSU, pelo telefone (17) 3426-1200, ou diretamente com o professor Pigmeu, no Ginásio "Hernani de Mattos Nabuco" ou pelo celular (17) 99791-9180.