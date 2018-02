Mesmo contra o lanterna da competição, a Alvinegra não apresentou um bom futebol e foram raras as oportunidades de gol

publicado em 17/02/2018

Audax e Votuporanguense fizeram uma partida fraca na tarde de ontem em Osasco (Foto: Rafael Nascimento)

Daniel Castro

Daniel Castro

Em partida bastante fraca, CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e Audax ficaram no 0 a 0 na tarde deste sábado (17) no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, pelo Campeonato Paulista da Série A2.

Mesmo contra o lanterna da competição, a Alvinegra não apresentou um bom futebol e foram raras as oportunidades de gol.

O primeiro bom ataque do jogo foi do CAV. Adriano Paulista, da entrada da área chutou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro, e a bola saiu raspando a trave aos 3 minutos.

Após os 13 minutos, o time da casa buscou controlar mais as ações, porém não criou grandes chances. Aos 24, o Audax começou a pressionar ainda mais a Votuporanguense, no entanto seguiu sem boas chances de conclusão. Aos 35, o goleiro do Audax fez grande defesa após um forte chute da Alvinegra. Aos 37, Adriano Paulista subiu mais que a zaga, mas cabeceou para fora. Com somente um minuto de acréscimo, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Logo no início do segundo tempo, Robert chutou, mas a bola foi desviada e saiu. Em seguida, Renatinho chegou cara a cara com Vitor Prada, tentou encobrir o goleiro, que fez a defesa. Aos 39 minutos, Vinícius Balotelli chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. A partida terminou em 0 a 0.