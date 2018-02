Após terminar a primeira etapa vencendo, o empate na tarde de ontem, na Arena Plínio Marin, veio com sabor de derrota

publicado em 14/02/2018

Adriano Paulista abriu o placar no fim do primeiro tempo e ainda teve a chance de dar a vitória ao CAV na etapa final (Rafael Nascimento/CAV)

Fábio Ferreira

Daniel Castro

Empate com sabor de derrota. Após terminar a primeira etapa vencendo por 1 a 0, o final da partida contra o Rio Claro não foi o mais esperado pelo Clube Atlético Votuporanguense: 1 a 1. Em jogo disputado na tarde de ontem, na Arena Plínio Marin, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Alvinegra jogou melhor do que o adversário, mas não conseguiu garantir a vitória e amargou o segundo empate consecutivo em casa.

Em um primeiro tempo de superioridade da Votuporanguense, o gol antes do intervalo coroou o melhor time na etapa inicial. Aos 46 minutos, Adriano Paulista arriscou da entrada da área e abriu o placar para o time da casa. Já aos 26 da etapa complementar, em lance de confusão na área, Gustavo Sapeka empatou a partida.

Depois de um bom primeiro tempo para a Votuporanguense, com boas oportunidades de gol, o time foi pressionado na segunda etapa e acabou levando o empate. O técnico Fahel Junior adiantou a marcação do Rio Claro e sufocou o CAV. O empate era questão de tempo. Somente após o gol, a Votuporanguense melhorou e ainda teve chances para vencer o jogo. Fio parou no travessão e Elvinho e Adriano Paulista também tiveram boas oportunidades, mas pararam nas boas defesas do goleiro Dheimison.

Após o apito final, o CAV, que esteve melhor em campo, teve de se contentar com um empate. “Era para ter sido uns três. Se tivéssemos feito as oportunidades, o segundo tempo seria diferente”, comentou o atacante Nathan a caminho dos vestiários.