A Votuporanguense joga na manhã de hoje contra o Penapolense, na casa do adversário; CAV ainda não pontuou como visitante

publicado em 03/02/2018

A Votuporanguense fez um treinamento técnico e tático na manhã de ontem na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm busca dos primeiros pontos fora de casa, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) joga neste domingo, às 10h, contra o Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Em nono na tabela, a Alvinegra encara o vice-líder.Na avaliação do treinador Rafael Guanaes, a semana de preparação foi excelente para recuperar alguns jogadores, já que ocorreu um pequeno intervalo dos quatro jogos iniciais, portanto foram dias bons para a equipe também ter uma evolução. Em relação ao jogo, Guanaes entende que apesar de prometer ser extremamente difícil, uma vez que o Penapolense é muito qualificado, as expectativas são boas em virtude do que o CAV tem feito nas partidas. “É uma expectativa de um jogo difícil, mas que nós estamos preparados para este momento”, comentou.Sobre o time que começa, o técnico explicou que ainda tem alguns ajustes para fazer, questões mais estratégicas da equipe em relação ao adversário. Ele disse que iria estudar um pouco mais o jogo do Penapolense contra o São Bernardo, então tentará fazer as melhores escolhas dentro daquilo que será proposto. As condições climáticas, do gramado e a formação do adversário, acrescentou, interferem na escalação. Rafael espera um CAV bem organizado e competitivo no duelo de hoje.O treinador elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo atacante Fio, que mostra versatilidade. O atleta começou jogando como centroavante, porém depois Felipe começou a ganhar espaço por conta das suas características, então Fio foi para os lados. “Esperamos ter os 11 iniciais competitivos e um banco preparado para mudar e competir em alto nível em um jogo que promete ser difícil”, falou.Questionado sobre a atuação do atacante João Marcos na última partida, o comandante da Alvinegra contou que agradou bastante. “O João me agradou, ele deu mais agressividade na equipe pelo lado e mais profundidade e amplitude”, apontou. Ele lembrou que o atacante está fazendo a transição entre a base e o profissional, no entanto demonstra muita personalidade e tem ótimas características para a posição.Sobre a recuperação de Tiago Tremonti, o técnico disse que o atleta teve uma boa resposta. Rafael explicou que conta bastante com o atleta, tanto para iniciar os jogos quanto para ser uma alternativa. “É um jogador que eu conheço bem e que tem toda a minha confiança, assim como todos têm. Ele vai para o jogo, mas eu não sei se inicia, porém é uma opção que temos para qualificar e mudar a estratégia”, afirmou.