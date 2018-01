Alvinegra mais uma vez teve maior posse de bola, mas no último minuto não conseguiu segurar o time da casa e perdeu por 1 a 0

publicado em 20/01/2018

Votuporanguense foi a São Bernardo do Campo e perdeu por 1 a 0. (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense encarou o São Bernardo na tarde deste sábado (20), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, e perdeu por 1 a 0 após tomar um gol no último minuto da partida.

A Alvinegra, do técnico Rafael Guanaes, voltou a fazer uma partida segura com superioridade na posse de bola, porém com poucas chances de gols. O São Bernardo, time da casa, também não criou boas oportunidades de gols, mas foi fulminante no último lance do jogo.

Com a derrota fora de casa, o CAV segue com três pontos na tabela da Série A2. A Votuporanguense volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 16h, para enfrentar o Nacional na capital paulista. O CAV não volta para Votuporanga e fica em São Paulo até o dia da partida.

Já o São Bernardo, que foi rebaixado da Série A1 em 2017, conseguiu sua primeira vitória na Série A2. O time do ABC tem quatro pontos na tabela após um empate contra o Nacional e agora uma vitória em cima do CAV. O São Bernardo volta a campo na próxima terça-feira (23), às 20h, para enfrentar a equipe do Guarani em casa.

1º tempo

Mesmo jogando fora de casa, a Votuporanguense manteve contra o São Bernardo a mesma escalação que venceu o Juventus na estreia da Série A2. O primeiro tempo foi de muito toque de bola e poucas chances de gols de ambos os times.

Com maior posse de bola, o CAV apenas chegou ao gol adversário em dois chutes sem perigo de longa distância. Já o São Bernardo também não assustou. o time do ABC deu apenas um chute ao gol, aos 40 minutos, e foi só.

A baixa da Alvinegra ficou por conta do atacante Nathan, que aos 18 minutos sentiu um desconforto e deixou a partida para a entrada de Adriano Paulista.

2º tempo

Com uma postura mais ofensiva, o São Bernardo voltou melhor para o segundo tempo. O time da casa adiantou a marcação e logo no início da etapa final levou perigo por duas vezes ao gol de Vitor Prada.

A Votuporanguense então acertou a marcação e esfriou o ímpeto inicial do adversário de tentar abrir o placar. A partida voltou a ficar equilibrada e o jogo amarrado no meio-campo.

No fim, o São Bernardo esboçou uma pressão pra cima da Votuporanguense. Após lance de escanteio, aos 44 minutos, o goleiro Vitor Prada salvou a Alvinegra depois de excelente chute do atacante do São Bernardo.

Já nos acréscimos, a Votuporanguense teve a chance do jogo para abrir o placar, mas Adriano Paulista desperdiçou gol feito. No lance seguinte veio o castigo. Em jogada de contra-ataque, o atacante Alvino recebeu na frente e marcou para dar a vitória ao time do São Bernardo.