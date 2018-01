Além dela, dentre mais de 30 mil participantes, atletas da equipe SEL/AVOA conquistaram resultados expressivos, como o 114º lugar de Paulo Pereira na classificação geral

publicado em 04/01/2018

Os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Associação Votuporanguense de Atletismo (AVOA) conseguiram resultados expressivos na 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no último dia de 2017, nas ruas e avenidas da capital paulista. Para viajar e participar da São Silvestre, assim como de todas as provas disputadas, a equipe conta com o apoio da Prefeitura e Unifev.

Na classificação geral, destaque para Paulo Pereira, que percorreu os 15 quilômetros da prova em 55 minutos e 49 segundos, cruzando a linha em 114º, numa prova com mais de 30 mil participantes.

Por categoria, Lana Padilha brilhou no pódio, sagrando-se vice-campeã, com o tempo de 1 hora e 38 minutos; enquanto o veterano João Catarin Henrique assegurou o terceiro lugar na categoria de 70 a 74 anos, com o tempo de 112"25.