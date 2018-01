Time comandado por Rafael Guanaes tem o seu primeiro desafio na Série A2 do Paulista; jogo será na Arena Plínio Marin

publicado em 17/01/2018

O goleiro Vitor Prada conversou com a imprensa ontem (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Após mais de um mês de preparação, chegou o dia tão aguardado em que o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) estreia no Campeonato Paulista da Série A2. A partida, marcada para às 16h de hoje, será na Arena Plínio Marin, contra o Juventus.

Em conversa com a imprensa na tarde de ontem, o goleiro Vitor Prada contou que todos estão ansiosos pela estreia, já que é uma competição importante, concorrida e difícil. “O torcedor pode esperar um time valente, que vai para a frente, que busca propor o jogo, então esperamos fazer um campeonato muito bom esse ano”, falou.

Na opinião do arqueiro, o torcedor vai precisar de um pouco de paciência, já que a metodologia de trabalho atual não é a que costumava ser feita. Ele observou que os “chutões” não serão algo frequente no time, porque a intenção é trabalhar bem a bola, recuar para o goleiro quando necessário e tentar sempre sair jogando. “Serão poucos tiros de meta em que será dado o chutão para frente”, apontou.

Como qualquer partida, lembrou Vitor, antes há um friozinho na barriga, ainda mais pelo fato de ser a estreia e em casa, no entanto não é “um bicho de sete cabeças”. “Temos que entrar e fazer o que sempre fizemos de melhor. São 11 contra 11”, disse.

No dia 28 de novembro a Alvinegra realizou a apresentação do seu elenco. De lá para cá ocorreram vários treinamentos, amistosos e jogo-treinos, oportunidades em que o técnico Rafael Guanaes pôde implementar a sua forma de jogar. No último teste, na semana passada, o CAV venceu o Novorizontino, em Novo Horizonte, por 2 a 0, e o treinador gostou do que viu.