Votuporanguense bate o Novorizontino em jogo-treino

Em conversa logo após a partida, Rafael Guanaes disse que gostou do desempenho do CAV no jogo-treino

publicado em 12/01/2018

(Fotos: Rafael Nascimento/CAV) Daniel Castro daniel@acidadevotuporanga.com.br O técnico do CAV (Clube Atlético Votuporan guense), Rafael Guanaes, teve na tarde desta sexta-feira (12) mais uma oportunidade de testar o time que estreia na próxima quarta-feira no Campeonato Paulista da Série A2. Em jogo-treino contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, a Alvinegra venceu os donos da casa por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por João Victor e Cleidson. Após cruzamento de Nathan, João Victor fez de cabeça. Já Cleidson tentou cruzar e marcou. A Votuporanguense jogou com Vitor Prada (Paulo Roberto), Douglas (Luis Guilherme), João Victor (Luis Renan), Jorge Miguel, Cleidson (Foguinho), Jairo (Paulo Henrique), Daniel (Adriano Paulista), Ricardinho (C) (Alisson), Nathan (João Marcos), Elvinho (Robinho) e Fio (Felipe). Rafael Guanaes aproveitou o teste para fazer várias mexidas no decorrer do duelo. Logo após o jogo, ele observou que os amistosos e jogo-treinos servem para dar parâmetro e que o resultado não é o mais importante, mas, sim, a performance. O comandante do CAV também pôde analisar como individualmente e coletivamente os atletas assimilam o trabalho e o modelo de jogo. “Mais uma vez conseguimos ter esse parâmetro positivo. Lógico que gostamos de vencer, mesmo sendo amistoso, mas o mais legal foi ver a evolução do time em relação ao último jogo, contra o Barretos”, falou. O treinador gostou da forma como o time se portou jogando fora de casa contra um time de primeira divisão. Questionado se os 11 que começaram serão os titulares da estreia, Rafael preferiu manter a cautela, porém disse que tudo caminha bem para uma definição. “Estamos caminhando para isso, o jogo será na quarta-feira, então demos mais um passo para definirmos a escalação”, comentou.



