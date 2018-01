Como parte do Projeto Verão, o Votuporanga Clube realizou o 1º Campeonato Interno de Supino

publicado em 20/01/2018

Vinte e um competidores participaram da competição do VotuClube que foi dividida em duas categorias (Foto: Divulgação/Votuporanga Clube)

Daniel Castro

Como parte do Projeto Verão, o Votuporanga Clube realizou o 1º Campeonato Interno de Supino. A competição, realizada anteontem, foi organizada pelo professor Marcão Braz.

Vinte e um competidores participaram do evento que foi dividido em duas categorias. Na até 80 quilos, o vencedor foi Henrique Marão, o Mineirinho, com 110 quilos. A segunda colocação ficou com Michel Fernandes, com 100 quilos.

Já na categoria acima de 80 quilos, Renato Casagrande foi o campeão, com 120 quilos, e Caio Matias levou o segundo lugar, com 112 quilos.

De acordo com o organizador Marcão, o campeonato foi bastante positivo. “A competição foi muito movimentada, o pessoal que não participou assistiu, apoiou, tirou fotos, então a interação foi muito grande”, contou.