Em conversa com A Cidade, o técnico Rafael Guanaes fez uma avaliação da fase de treinamentos da Votuporanguense

publicado em 16/01/2018

O treinador Rafael Guanaes gostou da fase de treinamentos em preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Daniel Castro





A ansiedade pela estreia do Campeonato Paulista da Série A2 está prestes a acabar. Amanhã, às 16h, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) inicia sua caminhada na competição contra o Juventus, na Arena Plínio Marin. Em conversa com A Cidade, o técnico da Alvinegra, Rafael Guanaes, fez uma avaliação da fase de treinamentos do time: “muito satisfeito”.

De acordo com o treinador, a equipe está bem, cresceu nos treinamentos e todos estão bastante concentrados em busca de construir um grupo focado, comprometido e profissional. “O nosso dia a dia tem sido maravilhoso, os atletas contribuindo muito para que consigamos construir algo e representar bem as cores da Votuporanguense, então estou muito satisfeito com o nosso período pré-competitivo”, comentou.

Rafael contou que as expectativas são muito boas. Ele espera que o time consiga traduzir nos jogos tudo o que foi trabalhado nos treinamentos e que as ações façam o CAV obter bons resultados.

O treinador fez muitos elogios ao meia Adriano Paulista, que, conforme ele, estava nos planos da Alvinegra desde o início da montagem do elenco. “Inicialmente ele ficaria no Bragantino, então mudamos os planos, mas deixamos alternativas nesse sentido para que algo acontecesse”, falou.