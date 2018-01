No entanto, o treinador Rafael Guanaes entende que alguns erros na estreia são naturais; CAV volta a jogar amanhã

publicado em 19/01/2018

O técnico Rafael Guanaes elogiou a eficiência do time quando teve oportunidades de gol (Foto: Daniel/A Cidade)

Na visão do técnico do CAV (Clube Atlético Votupo ranguense), Rafael Guanaes, a bola aérea na defesa foi o problema da estreia. A Alvinegra venceu o Juventus na estreia do Campeonato Paulista da A2 por 3 a 2.

Na análise do treinador, o CAV teve controle do jogo nos dois tempos, porém, também nas duas etapas, deixou que o adversário tivesse algumas oportunidades. “Nós fizemos os gols, fomos eficientes, mas tivemos alguns probleminhas por mérito da equipe deles, e também por algumas falhas que cometemos”, falou. Ele entende que o primeiro jogo da competição é diferente, por isso enalteceu a luta do time. “Saímos vitoriosos na estreia, o que é muito importante”, acrescentou.

Questionado sobre o que mais gostou, Rafael respondeu que foi o controle e a eficiência do time quando teve as oportunidades de gol. “Gostei da forma que controlamos o jogo, sem e com a bola, principalmente com a bola”, revelou. Sobre o que não gostou, ele apontou as bolas aéreas. “Tivemos alguns probleminhas no primeiro e no segundo tempo pelos lados”. A intenção do técnico agora é ajustar a questão das bolas alçadas na área.

O comandante da Alvinegra comentou que o time administrou no segundo tempo, tinha o jogo controlado, em que a equipe até poderia manter mais a posse de bola para buscar o melhor momento de ser agressivo para fazer o terceiro gol. “Em nenhum momento ficamos só atrás no defendendo, sempre buscamos fazer mais gols”, disse. Ele analisa ainda que os erros que aconteceram são naturais.

Rafael observou que durante a partida existiu a questão de administrar por conta do resultado, mas o seu time não pode deixar de buscar o ataque.

Ainda em relação à luta dos atletas, o treinador lembrou que os jogadores saíram completamente esgotados. “É uma cara que a gente consegue dar para a equipe”, apontou.