“Precisamos somar pontos daqui pra frente na Série A2, seja jogando bem ou mal em campo”

publicado em 25/01/2018

Técnico Rafael Guanaes reconheceu tarde de péssimo futebol do CAV, mas prometeu reação do time no Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Fábio Ferreira





Logo após a goleada sofrida em São Paulo para o Nacional, o técnico da Votuporanguense, Rafael Guanaes, na saída do gramado, usou o microfone da Cidade FM para se desculpar com o torcedor da Alvinegra pelo mau futebol apresentado na tarde de ontem. “Foi uma equipe apática e cometemos muitos erros. Quero pedir desculpas ao torcedor e a cidade pela humilhação que passamos aqui”, disse o treinador.

Questionado pelo repórter Flávio Santos sobre o que aconteceu com o time em campo, Rafael Guanaes afirmou que “não tem explicação”. O treinador destacou a estratégia do Nacional, que segundo ele soube jogar em cima dos erros de seu time. Ele também reclamou sobre a situação do gramado no estádio Nicolau Alayon, mas frisou que isso não é desculpa pela derrota.

Para o treinador, o momento é de calma para não encontrar culpados. “Ninguém vai culpar ninguém. Estamos aqui para assumir responsabilidades e juntar os cacos para reagir dentro de casa. Fica o balanço de uma viagem péssima porque não levamos nenhum ponto daqui. Mas precisamos aprender esta lição e somar pontos daqui pra frente, seja jogando bem ou mal”. Por fim, o treinador encerrou dizendo que sua intenção ainda é dar muitas alegrias ao torcedor este ano.





Presidente

O presidente da Votuporanguense, Marcelo Stringari, também falou com a reportagem da Cidade FM e avaliou a equipe como apática em campo. “A gente não esperava jamais este resultado, ainda mais pelo volume do começo do jogo. Nós praticamente demos os 5 gols para o adversário. Um campo deste com um gramado ruim exige mais atenção e concentração do time”, destacou.