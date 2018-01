A revelação é do empresário Carlos Roberto Carvalho, um dos investidores do Cavinho.

publicado em 12/01/2018

Há olheiros de todos os cantos do mundo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um jogador do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) está na mira de um dos times de Manchester. A revelação é do empresário Carlos Roberto Carvalho, um dos investidores do Cavinho.

“A repercussão é tão grande que eu acabei de receber um telefonema de Manchester, de um cara querendo conversar com a gente a respeito de um jogador, então a repercussão é mundial”, disse, em entrevista para a Cidade FM, logo após a partida em que a Alvinegra venceu o Atlético-PR por 1 a 0, na tarde de anteontem.

O empresário entende que o rendimento da Alvinegra na Copinha é resultado de bastante trabalho. Ele destaca ainda que toda a diretoria e comissão técnica tentam mostrar para os atletas a importância da Copinha. “Nós colocamos na cabeça deles que é uma competição das mais importantes do mundo, não somente no Brasil, já que todo mundo vem ver”, falou.

Em Mirassol, onde o CAV treina, Carlos Roberto recebeu cerca de dez representantes de clubes de ponta, e hoje a Votuporanguense tem parceria com times grandes.