Equipes de base da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer participaram de torneio no Rio de Janeiro; cinco jogadores foram selecionados para assinatura de contratos

publicado em 25/01/2018

Neste mês, a equipe de futebol da pasta, coordenada pelo professor Sidnei "Pigmeu" Santana, viajou para o estado do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Desde o início de seu governo, o prefeito o João Dado tem sido enfático ao afirmar que um de seus principais objetivos é o de cuidar de gente. Nesse sentido, o fomento ao esporte tem sido praticado pela administração municipal, não só como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento psicossocial, mas também como um importante caminho para a formação de uma geração de atletas.Por essa razão, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vem apoiando diversas ações que têm levado à concretização dessa meta.Neste mês, a equipe de futebol da pasta, coordenada pelo professor Sidnei "Pigmeu" Santana, viajou para o estado do Rio de Janeiro, onde participou de um torneio quadrangular no distrito de Xerém, na cidade Duque de Caxias, enfrentando os times Barcelona, Tigres e Duque de Caxias, da 1ª Divisão Carioca.Os votuporanguenses empataram dois jogos e perderam um. A maior conquista, no entanto, ficou reservada para o final do certame, quando cinco atletas da delegação foram convidados para jogar no futebol carioca, o que pode representar o primeiro contrato profissional de suas carreiras."Nossos garotos Rafael e Ezequiel, nascidos no ano de 2000, foram convidados para treinar no Duque de Caxias. Já os atletas Anderson, Wesley e Iago já devem assinar contrato com o Barcelona carioca. Ainda merece destaque a aprovação do Ezequiel no Tigres”, comemorou Pigmeu. “Logo após o Carnaval, todos eles se apresentarão no Rio de Janeiro”, completou.Entre os jogadores selecionados, Rafael é goleiro, Anderson é lateral esquerdo, Wesley é atacante, Ezequiel é meia-esquerda e Iago é meia-direita.Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, as conquistas dos atletas “são resultado de um trabalho sério, dedicado e apaixonado do professor Pigmeu, bem como de toda a equipe da secretaria, com o imprescindível apoio do prefeito João Dado".Delegação VotuporanguenseComandada pelo técnico Pigmeu, a delegação da Secretaria de Esportes e Lazer que viajou ao Rio de Janeiro é composta pelos atletas: Ezequiel Matheus Moreira da Silva, Raphael Alan Marques Jizuati, Caio Vitor Leal da Silva, Luiz Antonio Marques Junior, André Henrique de Lima dos Santos Miceli, Geovane Carvalho Barbosa Silva, Khayo Eduardo Miamoto Alves, Higor Henrique L. Dona, Iago Menezes dos Santos, Harley Filipi da Trindade Silva, Kaio Luciano da Silva da Conceição, Caio Barbosa de Moraes, Wesley Rodrigues Lopes, Erik Daniel Garcia Alves, Renan H. S. de Oliveira, Mateus Favaro Andrade e Anderson Kumagawa Santos.