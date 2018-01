As transmissões prosseguirão também nas fases seguintes da Copinha

publicado em 03/01/2018

(Foto: Rafael Nascimento)

Recorde em participantes (128) e sedes (32), a 49ª Copa São Paulo de Futebol Jr., que começou nesta terça (2), também marcará uma nova fase das transmissões online pela Federação Paulista de Futebol.

A FPF TV, emissora oficial da entidade na web, irá transmitir 103 partidas apenas na primeira fase da Copinha -parte dos jogos que não forem exibidos por SporTV, ESPN e Rede Vida.

Somente nesta quarta (3), serão nada menos que 28 partidas ao vivo pela FPF TV entre 14h e 22h. A relação completa dos jogos e links para o streaming está disponível no site oficial da FPF. Para ver a relação das partidas de hoje, clique aqui: https://goo.gl/5e6MDf

De todos os 192 jogos da primeira fase, 150 serão exibidos (103 pela FPF TV e outros 47 divididos entre as demais emissoras), equivalente a 78% das partidas. As transmissões prosseguirão também nas fases seguintes da Copinha.

A FPF TV iniciou seu novo modelo de transmissões em 2016. Apenas no ano passado, a FPF transmitiu 315 partidas ao vivo de 10 competições, como Paulistão A3, Paulista Feminino e Copa Paulista. Em 2017, a FPF TV exibiu 30 jogos do Paulista Sub-20 pelo Facebook -foi o primeiro campeonato oficial do Brasil transmitido exclusivamente pelo Live do Facebook.