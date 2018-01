Instituição agora é uma das patrocinadoras oficiais do time; essa e outras novidades foram anunciadas durante uma Coletiva de Imprensa, nesta quinta-feira (18), na Cidade Universitária

publicado em 19/01/2018

A nova parceria, que trará benefícios para ambas as partes, foi divulgada durante uma Coletiva de Imprensa (Foto: Divulgação/Unifev Votuporanga)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) anunciou, na manhã desta quinta-feira (dia 18), a ampliação de sua parceria com o Clube Atlético Votuporanguense (CAV). Isso significa que, a partir de agora, a UNIFEV é uma das principais patrocinadoras do time, conforme contrato vigente até o fim deste ano.

A nova parceria, que trará benefícios para ambas as partes, foi divulgada durante uma Coletiva de Imprensa, realizada no Auditório da Cidade Universitária. O evento reuniu membros da diretoria da FEV e do CAV, atletas e a comissão técnica da Alvinegra, a reitoria do Centro Universitário de Votuporanga, coordenadores de curso, gerentes e supervisores da Instituição, além da imprensa local.

Na ocasião, o Diretor-Presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves do Santos, anunciou que, por meio dessa parceria, alunos, colaboradores e docentes da Instituição, o que inclui a Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), passam a ter o benefício de assistir aos jogos da Alvinegra, em casa, de graça.

“O CAV é fruto de Votuporanga e também nos representa como uma potência regional. Temos certeza que tal ação resultará em mais votuporanguenses no campo e, principalmente, em mais famílias no estádio, algo que dignificará ainda mais um esporte que temos como verdadeiro orgulho nacional”.

O Diretor-Presidente aproveitou a oportunidade para anunciar que parte do Complexo Poliesportivo, o Conjunto Aquático Infantil, juntamente com o Portal de acesso ao local, será inaugurado no dia 16 de fevereiro.

“Nos próximos meses, finalizaremos a segunda etapa da construção. Todos os espaços, como a quadra esportiva e a de areia, a piscina maior, o campo de futebol e a pista de atletismo estarão à disposição dos atletas do Clube. Além disso, a equipe receberá atendimentos nas áreas de Fisioterapia e Nutrição, terá acesso a exames de avaliação corporal e de desempenho, e total acesso à Academia da Instituição”, completou.

Em suas falas, o presidente do CAV e um dos diretores, Marcelo Arenas Stringari e Marcelo Melo, respectivamente, agradeceram a presença de todos e, em especial, ao Centro Universitário de Votuporanga, pela ampliação da parceria. “É um orgulho para gente poder levar o nome UNIFEV, em todos os nossos jogos e ações. Temos certeza que essa parceria colherá muitos frutos, tanto para o Clube, como para essa renomada Instituição de Ensino. Muito obrigado a todos”, finalizou Stringari.