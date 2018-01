A equipe votuporanguense de futebol americano, o Mohawks, com a intenção de estruturar o elenco para as disputas em 2018, realizará uma seletiva para angariar novos atletas no dia 13 de janeiro, às 15h30, no campo do CSU “Prof.ª Antônia Bortolaia Brevigliéri” que fica na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3556 , bairro Vila Muniz. O time conta com apoio da Prefeitura, Unifev e de empresários da cidade.