A decisão do título do Campeonato Amador de Futebol "Carlos Roberto de Souza Figueiredo - Tropê”, entre os times da Ferroviária e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, acontecerá neste domingo, a partir das 9h, na Arena Plínio Marin, com entrada gratuita.

"Esperamos um grande público já que a partida terá portões abertos e reunirá duas grandes forças do nosso esporte amador, que precisa ser incentivado e valorizado", afirma o secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura, José Ricardo Rodrigues da Cunha. Ele acredita que o jogo entre a Ferroviária F.C. e a SEL "será uma das melhores partidas do ano, uma vez que ambas as equipes possuem atletas de talento e habilidade, inclusive ex-profissionais", conclui.

O Campeonato Amador é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com organização a cargo da ARAV – Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga.