Técnico do Cavinho, Henrique Ortiz, preferiu fazer mistério sobre escalação e forma de jogar do seu time

publicado em 09/01/2018

O Cavinho vem de vitória e precisa somente do empate para garantir a liderança (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

A decisão de quem fica com a liderança do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior será na tarde de hoje, às 16h, na Arena Plínio Marin, onde o CAV recebe o Atlético-PR. Com melhor saldo de gols, a Votuporanguense joga por um empate para ser líder da chave.

Em conversa com A Cidade, o técnico da Alvinegra, Henrique Ortiz, preferiu fazer mistério em relação à escalação e à forma de jogar da sua equipe. A ideia é surpreender o adversário. Quando venceu o Rio Preto por 3 a 0, na tarde do último sábado, o Cavinho começou a partida com Igor; Marcelo, Vinicius, Juan e Kaemerson; Édson, Pedrinho e Leonardo Schor; Vitor, Kaiki e Wallace.

De acordo com o treinador da Votuporanguense, seu time não deve jogar hoje como atuou contra Timon e Rio Preto, uma vez que o Furacão é certamente uma equipe mais forte e estruturada, porém a intenção é jogar de igual para igual. “Claro que respeitando as duas equipes que enfrentamos, mas o Atlético-PR é diferente, então a ideia é tentar surpreender”, comentou.

O comandante do sub-19 viu e analisou o Atlético-PR. Ele observou que o Furacão toca bem a bola por dentro, com passes curtos de um ou dois toques. Outra característica observada são as boas ultrapassagens dos laterais. “É um time que se lança bem ao ataque, então vamos tentar neutralizar os pontos fortes deles”, falou.

Henrique disse também saber dos pontos fracos do adversário, no entanto prefere não falar no momento. “Estamos bem preparados para fazer um bom jogo contra o Atlético e buscar a liderança”, resumiu.