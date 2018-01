Equipe da capital aproveitou tarde infeliz da Alvinegra para golear o CAV por 5 a 1 no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo

publicado em 24/01/2018

CAV perdeu por 5 a 1 para o Nacional em São Paulo (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

Foi uma tarde de quarta-feira (24) para a Votuporanguense esquecer. Com um time perdido em campo e diversas trapalhadas da defesa, o CAV acabou goleado por 5 a 1 pelo Nacional, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Os gols do time da capital saíram dos pés de Bruno Xavier, duas vezes, Bruno Nunes, de pênalti, Emerson Mi e Josué. O gol de honra da Votuporanguense foi marcado pelo zagueiro João Victor, de cabeça.

O resultado negativo acende o sinal de alerta na Votuporanguense. Com apenas 3 pontos em 9 disputados, o CAV despenca para o 13º lugar da tabela e pode ainda até o fim da rodada figurar entre os clubes da zona do rebaixamento. O clube também passa a ter a pior defesa da Série A2 após ser vazado 8 vezes em 3 jogos.

Depois de dois jogos fora de casa, a Alvinegra volta a jogar na Arena Plínio Marin, no próximo sábado (27), às 16h, contra a equipe da Inter de Limeira. Já o Nacional chega aos 4 pontos e ocupa provisoriamente o 5º lugar na classificação. A equipe da capital paulista volta a campo também no próximo sábado (27), às 19h, para encarar o Sertãozinho fora de casa.

O jogo

Com Paulo Henrique na vaga de Jairo e Felipe no lugar de Nathan, a Votuporanguense fez um primeiro tempo irreconhecível depois de boas apresentações diante de Juventus e São Bernardo. Com um time apático em campo, o CAV pouco chutou ao gol e viu o Nacional fazer 2 a 0 sem dificuldades na primeira etapa.

O time da capital abriu o placar com Bruno Xavier, aos 36 minutos, em chute rasteiro de fora da área. Depois, aos 44 minutos, uma trapalhada do setor defensivo do CAV fez o Nacional ampliar o placar. O volante Paulo Henrique recuou bola estranha na fogueira para o goleiro Vitor Prada, que não conseguiu afastar e acabou sobrando para Emerson Mi apenas empurrar para o gol livre.

Mudanças

Na ida para o vestiário, já no intervalo de jogo, o técnico Rafael Guanaes deixou o campo irritado com o futebol apresentado pelo CAV. Do lado de dentro do campo era possível escutar a bronca do treinador cobrando mais atitude e um melhor futebol de sua equipe. Além do motivacional, o técnico efetuou mudanças para o segundo tempo: entraram Adriano Paulista e Luiz Renan nas vagas de Daniel e Paulo Henrique.

Apesar das alterações para mudar a postura do time em campo, quem novamente balançou as redes foi o time da casa. Logo aos 6 minutos, Bruno Xavier recebeu passe na entrada da área e bateu colocado para fazer o seu segundo gol na partida e o terceiro do Nacional.

O CAV tentava de tudo, mas o time seguia sem organização em campo. Fio, aos 22 minutos, teve chance de diminuir o placar para a Alvinegra, mas perdeu gol claro em chute cruzado cara a cara com o goleiro Felipe Lacerda. Enquanto o CAV se lançava desesperadamente para o ataque, o Nacional aproveitou para surpreender no contra-ataque. Foi assim que aos 24 minutos o goleiro Vitor Prada cometeu pênalti e o atacante Bruno Nunes bateu forte para virar goleada.

O que já era uma vitória elástica virou humilhação aos 41 minutos quando novamente a zaga da Votuporanguense recuou mal para o goleiro Vitor Prada e Josué aproveitou para entrar com bola e tudo dentro do gol. Era o quinto gol da equipe do Nacional. Antes de terminar, ainda deu tempo da Votuporanguense fazer o seu gol de honra. Depois de sobra de escanteio, Elvinho cruzou e o zagueiro João Victor cabeceou para encobrir o goleiro adversário.