Rafael Guanaes reuniu elenco para uma conversa fechada antes do treino; contra a Inter, Jairo, Nathan e Cleidson são dúvidas

publicado em 26/01/2018

Técnico Rafael Guanaes cobrou jogadores e espera resposta do time contra a Inter (Foto:Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio FerreiraO dia seguinte após a goleada sofrida para o Nacional, por 5 a 1, pela terceira rodada da Série A2, foi de cobrança e treino “pegado” na Votuporanguense. Antes da atividade no período da tarde, na Arena Plínio Marin, o técnico Rafael Guanaes chamou todo o elenco para uma conversa fechada no vestiário e cobrou reação de seus atletas.Em entrevista ao A Cidade, o treinador também falou sobre as dúvidas para escalar o time para o confronto de amanhã, às 16h, contra a Inter de Limeira, em casa. O volante Jairo, o atacante Nathan e o lateral-esquerdo Cleidson são dúvidas para a partida.“Foi um dia de recuperação emocional e psicológica depois do que aconteceu. Sabemos que tivemos um dia atípico contra o Nacional e pagamos caro por isso. Mas seguimos confiantes em nosso trabalho e de que ainda vamos fazer uma grande competição”, analisou Rafael Guanaes.Questionado sobre críticas ao setor defensivo da Alvinegra, que hoje tem a segunda pior defesa da Série A2 com oito gols sofridos em três jogos, o treinador pontuou que contra o Nacional a maioria dos gols adversários aconteceu de erros individuais e não do sistema de defesa como um todo.“Nunca minhas equipes tomam cinco gols. Mas acredito que serve como um alerta. Recebo a crítica como construtiva para seguirmos trabalhando e melhorando. Um dos lances que tenho cobrado muito e acho que temos que evoluir é a bola parada defensiva. Estamos tentando criar alternativas para melhorar neste fundamento”, comentou o treinador do CAV.DúvidasPara o jogo contra a Internacional de Limeira, neste sábado, o técnico Rafael Guanaes terá que mexer na equipe. O atacante Nathan, que lesionou-se na partida contra o São Bernardo, está praticamente fora do jogo. O volante Jairo, que já ficou de fora contra o Nacional, e o lateral-esquerdo Cleidson, que sentiu um incômodo, são dúvidas.“Temos que esperar até a hora do jogo para saber quem terá condições. Este é o momento em que se não pudermos contar com um ou outro jogador, temos que contar com o elenco. Temos a possibilidade do Tremonti ser relacionado para o jogo e também a alternativa do Adriano Paulista, que vem crescendo fisicamente. O importante mesmo é que nossa postura seja agressiva e vencedora para que a gente consiga merecer o resultado e sair vencedor do jogo”, finalizou o treinador.