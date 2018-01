Sem o nervosismo da estreia, a Votuporanguense impôs sua forma de jogar e bateu o Rio Preto na tarde deste sábado (6)

publicado em 06/01/2018

O Cavinho venceu o Rio Preto por 3 a 0 na tarde de ontem na Arena Plínio Marin (Fotos: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O sub-19 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) venceu o Rio Preto por 3 a 0 na tarde deste sábado (6), na Arena Plínio Marin, e garantiu vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Wallace (duas vezes) e Vitor marcaram os gols da vitória.

A Alvinegra começou a partida com Igor; Marcelo, Vinicius, Juan e Kaemerson; Édson, Pedrinho e Leonardo Schor; Vitor, Kaiki e Wallace. O Cavinho iniciou melhor do que na estreia da Copinha e, com mais tranquilidade, impôs sua forma de jogar até abrir o placar aos 42 minutos do primeiro tempo em pênalti convertido pelo atacante Wallace. Aos 45 minutos, em um chute de longa distância, Vitor fez o segundo.

Na volta do intervalo, o CAV soube controlar a partida e administrar o placar. O terceiro gol foi marcado novamente por Wallace, aos 22 minutos. O comandante do CAV, Henrique Ortiz, utilizou as seis substituições e somente administrou o marcador que garantiu a classificação para a próxima fase da Copinha.

Logo após o jogo quem conversou com o A Cidade foi o atacante Wallace, autor de dois gols. “Graças a Deus conseguimos a classificação, então agora é descansar e depois trabalhar para enfrentar o Alético-PR”, comentou. Na opinião do atleta, o jogo foi complicado, já que o Rio Preto não dava espaços, porém o CAV soube trabalhar e criar as jogadas. “O time foi bem, conseguimos rodar bem e bola e sair com o resultado positivo”, falou.

Questionado sobre o seu gol, Vitor contou que pegou na veia, mas que tudo é resultado de bastante trabalho. “Treino muito durante a semana, e nos dias de folga eu estudo bastante os atacantes brasileiros, e, no jogo, tive a oportunidade de finalizar com sucesso”, disse.