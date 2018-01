A Votuporanguense dominou o segundo tempo e poderia ter ampliado; o zagueiro Vinícius Henrique fez dois gols

publicado em 03/01/2018

Na Arena Plínio Marin, o Cavinho estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Se o futebol não foi de encher os olhos, também por conta do nervosismo de iniciar uma competição, o mais importante o sub-20 do CAV conseguiu: os 3 pontos. Na sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, na tarde desta quarta-feira (3), na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense bateu, de virada, o Timon-PI por 3 a 1.

O jogo teve dois tempos distintos. O primeiro foi bem parelho e disputado. Já a segunda etapa foi dominada pelo CAV, que poderia ter feito mais gols. Wander abriu o placar para os visitantes. Já Vinícius Henrique, duas vezes, e Lucas Lima marcaram para a Alvinegra. Autor de dois gols, o zagueiro Vinícius Henrique conversou com a imprensa logo após a partida e confirmou o nervosismo inicial. “Tivemos aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. Foi a minha primeira Copinha, então eu dormi tarde, estava bastante ansioso, e Deus me recompensou com esses dois gols”, falou.

Com 1,94m de altura, o defensor entende que tem obrigação de chegar na área para cabecear. “É o meu ponto forte”, revelou. Para o próximo jogo, sábado (6), contra o Rio Preto, o atleta espera conseguir ajudando a Alvinegra. “O que vale é a vitória do CAV”, acrescentou.

No primeiro gol do zagueiro, ele correu para o primeiro pau, algo que não costuma fazer, mas deu certo. Já no segundo, Vinícius Henrique dividiu com o defensor do Timon e conseguiu marcar. “Graças a Deus, deu certo”.

Em exclusiva para o A Cidade, o técnico do CAV, Henrique Ortiz, os dois tempos foram distintos porque a Votuporanguense não soube aproveitar as chances criadas no início do jogo. “Se estivéssemos feito os gols, consequentemente teríamos o jogo mais tranquilo, mas demos espaço para o Timon, que fez um gol em um falha nossa”, disse.

Na segunda etapa, o treinador fez algumas mudanças que achou necessárias, os jogadores entraram bem. “Poderíamos ter ampliado, mas, independente disso, o que é importa são os três pontos”, resumiu.