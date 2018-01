A Alvinegra perdeu de 3 a 0 para o Criciúma e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior

publicado em 11/01/2018

Daniel Castro

Não deu para o sub-19 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense). Mesmo com a presença da torcida, na tarde de ontem, na Arena Plínio Marin, a Alvinegra perdeu de 3 a 0 para o Criciúma e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após um primeiro tempo sem gols, o Criciúma abriu o placar com Claudinho, aos 23 minutos da segunda etapa. Precisando do gol, a Alvinegra saiu mais, porém, aos 40 minutos, Julimar fez mais um. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Mateus fechou o placar.

Na opinião de Edson Fernando, infelizmente na partida contra o Criciúma nada deu certo para a Votuporanguense. “Infelizmente escolhemos o pior dia para jogar a pior partida, mas agora é levantar a cabeça, ver o que Deus tem planejado para cada um de nós e trabalhar”, falou, logo após o jogo.