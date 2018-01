A Alvinegra fez um bom primeiro tempo; já na segunda etapa, os visitantes marcaram um gol no final para incendiar a partida

publicado em 17/01/2018

Foto: Rafael Nascimento

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Um jogo que parecia fácil quando terminou o primeiro tempo, se tornou complicado nos últimos minutos da segunda etapa, porém mesmo com um pouco de sofrimento no final, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) venceu o Juventus na estreia do Campeonato Paulista da Série A2 por 3 a 2. A partida foi disputada na tarde de ontem na Arena Plínio Marin.

Fio, de pênalti, aos 11 minutos do primeiro tempo, Elvinho, aos 22 da primeira etapa e novamente aos 44 do segundo tempo, fizeram os gols da Alvinegra. Jean Carlos, aos 43 da etapa complementar, e Barone, aos 46 minutos, fizeram para os visitantes.

O nervosismo da estreia apareceu em ambos os lados nos primeiros minutos do duelo, mas logo a Votuporanguense começou a dominar. Aos 10 minutos, Elvinho chutou e a bola bateu na mão do defensor do Juventus: pênalti para o CAV. Na cobrança, Fio colocou no alto, no canto direito do goleiro, que foi na bola, mas não conseguiu defender: 1 a 0.

Aos 16 minutos, os visitantes assustaram. Baroni deu um toquinho na saída do goleiro Vitor Prada, e a bola saiu bem próxima à trave. Aos 22, a resposta foi fulminante. Em jogada pelo meio, Elvinho recebeu o passe, saiu na cara do gol, driblou o goleiro André Dias e marcou o segundo do CAV.

Um dos destaques do jogo, Elvinho assustou novamente o time da Mooca. Aos 25 minutos, ele recebeu no lado esquerdo do ataque, cortou para o meio já driblando o defensor e chutou na trave direita do arqueiro.

Aos 39 minutos, após cobrança de falta, a bola desviou em Nathan e quase enganou André Dias, que defendeu. O Juventus respondeu em chute cruzado em que Vitor Prada fez uma boa defesa. Com boas intervenções, o goleiro da Alvinegra também se destacou no duelo.

O segundo tempo da partida foi bastante diferente. O Juventus tocou mais a bola, no entanto não conseguia criar. O jogo ficou muito disputado no meio, mas sem grandes chances, até que aos 43 minutos Jean Carlos fez de cabeça e colocou fogo na partida, porém o troco da Votuporanguense foi rápido: aos 44, Elvinho recebeu lançamento e tocou na saída do arqueiro: 3 a 1.

Quando a maioria pensava que a fatura estava liquidada, Baroni, aos 46, fez o segundo dos visitantes, o que deixou o final da partida nervoso, principalmente para o CAV. O Juventus ainda teve um gol anulado por impedimento. No final, a Alvinegra saiu com os três pontos na estreia.