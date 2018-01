Com gols de Fio e Douglas, a Votuporanguense voltou a vencer jogando em casa pelo Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 27/01/2018

Lateral-direito Douglas fez o segundo gol do CAV para decretar a virada (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

Depois de uma semana de cobranças e muita conversa,a Votuporanguense fez a lição de casa e voltou a vencer pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O CAV bateu, de virada, o time da Inter de Limeira pelo placar de 2 a 1, na tarde deste sábado (27), na Arena Plínio Marin. Éder Paulista abriu o placar para a Internacional, mas Fio e Douglas viraram para a Alvinegra.

Não foi uma bela apresentação da Votuporanguense, mas foi o suficiente para o time voltar a vencer e conquistar os três pontos em casa. A vitória também dá um alívio para o CAV na classificação. Com seis pontos em quatro jogos, a Alvinegra salta provisoriamente com a rodada ainda incompleta do 12º lugar para a 7º colocação. Agora a equipe do técnico Rafael Guanaes tem uma semana de folga na tabela até voltar a campo no próximo domingo, dia 4, para encarar o time do Penapolense, líder da competição, em Penápolis. Já a Inter de Limeira, apesar da derrota, permanece no G4 com sete pontos. O time do técnico João Vallim é o 3º colocado e pela primeira vez perdeu na competição. O próximo compromisso da Internacional é fora de casa contra o XV de Piracicaba.

O jogo

Com o retorno de Jairo e a entrada do lateral-esquerdo Luís Guilherme na vaga do contundido Cleidson, o CAV entrou em campo com a obrigação de reabilitação na competição depois da goleada sofrida para o Nacional. E até os 15 minutos o jogo esteve bem equilibrado.

Enquanto a Alvinegra se lançava para frente em busca do gol, foi a Inter de Limeira, aos 19 minutos, que abriu o placar na Arena Plínio Marin. Depois de bobeada da defesa do CAV, Éder Paulista recebeu lançamento e ganhou na corrida para chutar forte de perna esquerda: 1 a 0 Internacional.

O técnico Rafael Guanaes nem esperou o intervalo de jogo e mexeu no time do CAV. Saíram Felipe, machucado, e Daniel para as entradas de João Marcos e Adriano Paulista. As mudanças surtiram efeito e a Alvinegra reagiu.

O empate da Alvinegra veio aos 40 minutos. A zaga da Inter furou e o atacante Fio não perdoou. O camisa 11 da Votuporanguense fuzilou o gol de Rafael Pin para deixar tudo igual. A pressão do CAV seguiu até o fim do primeiro tempo em busca da virada.

2º tempo

O jogo mal recomeçou e a Inter partiu pra cima do CAV. O time de Limeira teve pelo menos duas boas chances para voltar a ficar a frente do placar. Primeiro, Wesley assustou de cabeça, depois Éder Paulista já estava comemorando o gol quando a defesa do CAV tirou em cima da linha.

Apesar dos sustos, foi a Votuporanguense que voltou a balançar as redes. Aos 14 minutos, Ricardinho fez lindo lançamento para Douglinhas que ficou na cara do gol. Ele invadiu a área na diagonal e bateu forte cruzado para a virada do CAV na Arena.