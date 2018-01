“Os meninos estão bem-preparados e concentrados”, contou o treinador do Cavinho, Henrique Ortiz, ao A Cidade

publicado em 03/01/2018

Henrique Ortiz comandando o time do Cavinho que estreia na tarde de hoje na Copinha (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós uma longa preparação, o sub-20 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Timon-PI. A partida está marcada para as 14h, na Arena Plínio Marin.Em conversa com A Cidade, o treinador do Cavinho, Henrique Ortiz, contou que a expectativa para a estreia é a melhor possível. Ele lembra que todo o trabalho foi voltado para a Copinha, e não para o Paulista, que serviu como experiência. “Nos apresentamos no dia 3 de março para trabalhar para esse momento que está chegando. Os meninos estão bem-preparados e concentrados. Agora é esperar para ver o que vai dar, mas tenho certeza que vamos conseguir um bom resultado”, comentou. A Votuporanguense começa a partida com Mathenio; Vinicius Bonilha, Vinicius, Juan e Kaemerson; Édson, Pedrinho e Leonardo Schor; Vitor, Kaiki e Wallace.Sobre o adversário, o comandante do CAV sabe muito pouco, então conhecerá mesmo durante a partida. De qualquer forma, o técnico analisa que a chave é equilibrada, porém entende que a Alvinegra precisa fazer os três primeiros pontos hoje.Rafael destacou que o Cavinho trabalhou bastante, mudou jogadores, e a última resposta que os atletas deram, nos jogos contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista Sub-20, foi muito boa. “A maioria nunca tinha jogado uma competição, então eles responderam bem para a gente, o que nos deixa confiantes”, falou.No último teste, contra o Fefecê, na tarde do último sábado, na Arena, o CAV venceu por 5 a 0, e o desempenho da equipe agradou ao treinador. “Estamos com os pés no chão, porque a competição vai começar agora e temos que trabalhar muito para vencer”, disse. O segundo jogo da Alvinegra será contra o Rio Preto, no sábado (6), às 14. Por fim, o time da casa enfrenta o Atlético Paranaense, às 16h, na terça-feira (9).A Copinha conta com 128 participantes – número recorde da Copinha. Votuporanga é uma das cidades-sede do campeonato. O Estado de São Paulo, com 55 participantes, sendo 32 times-sede, é o com maior número de clubes. Todos os estados da Federação estão representados na maior e mais democrática Copa São Paulo da história. A lista conta ainda com as 20 equipes que disputam a Série A do Brasileiro. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem e segue até dia 25.